Рада во вторник попытается утвердить свою смету
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Верховная Рада во вторник планирует рассмотреть законопроект о введении электронного билета в общественном транспорте и определиться относительно собственной сметы на текущий год. Об этом говорится в повестке дня на сегодня, передает корреспондент УНН.
Также среди прочего парламентарии намерены утвердить календарный план следующей сессии и включить в повестку дня президентский законопроект о допуске иностранных вооруженных сил для участия в учениях и законопроект о спецконфискации.
Кроме этого, депутаты планируют определиться по ряду законопроектов, касающихся экологической политики.