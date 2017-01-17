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Рада во вторник попытается утвердить свою смету

Рада во вторник попытается утвердить свою смету

Киев • УНН

 • 5425 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Верховная Рада во вторник планирует рассмотреть законопроект о введении электронного билета в общественном транспорте и определиться относительно собственной сметы на текущий год. Об этом говорится в повестке дня на сегодня, передает корреспондент УНН.

Также среди прочего парламентарии намерены утвердить календарный план следующей сессии и включить в повестку дня президентский законопроект о допуске иностранных вооруженных сил для участия в учениях и законопроект о спецконфискации.

Кроме этого, депутаты планируют определиться по ряду законопроектов, касающихся экологической политики.

 

Украинские Национальные Новости

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