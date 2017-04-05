Рада дозволила приватизацію кімнат у відомчих гуртожитках
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Верховна Рада дозволила приватизацію кімнати особами, які проживають у відомчих чи підприємницьких гуртожитках та працюють на них. Парламентарі 256 голосами підтримали відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Ухвалений закон поширюється на громадян та членів їхніх сімей, одиноких громадян, які не мають власного житла, не використали право на безоплатну приватизацію державного житлового фонду, на правових підставах вселені у гуртожиток та фактично проживають у гуртожитку протягом тривалого часу.
При цьому цей закон не поширюється на громадян, які:
1) проживають у гуртожитках, призначених для тимчасового проживання, у зв’язку з навчанням, перенавчанням чи підвищенням кваліфікації у навчальних закладах та у зв’язку з роботою (службою) за контрактом;
2) мешкають у гуртожитку, але не перебували (не перебувають) у трудових відносинах з підприємством (організацією), яке надало їм право проживати в гуртожитку;
3) мешкають у гуртожитку без правових підстав, визначених цим законом.
Нагадаємо, торік Верховна Рада дозволила приватизацію кімнат у гуртожитках.
Також нагадаємо, згодом Президент ветував закон щодо житлових прав мешканців гуртожитків.