Рада разрешила приватизацию комнат в ведомственных общежитиях

Принятый закон распространяется на граждан и членов их семей, одиноких граждан, не имеющих собственного жилья, не использовали право на бесплатную приватизацию государственного жилищного фонда, на правовых основаниях вселенные в общежитие и которые фактически проживают в общежитии в течение длительного времени.

При этом данный закон не распространяется на граждан, которые:

1) проживают в общежитиях, предназначенных для временного проживания в связи с обучением, переобучением или повышением квалификации в учебных заведениях и в связи с работой (службой) по контракту;

2) проживают в общежитии, но не находились (не находятся) в трудовых отношениях с предприятием (организацией), которое предоставило им право проживать в общежитии;

3) проживают в общежитии без правовых оснований, определенных этим законом.

Напомним, в прошлом году Верховная Рада разрешила приватизацию комнат в общежитиях.

Также напомним, впоследствии Президент ветировал закон о жилищных прав жителей общежитий.