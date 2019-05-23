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Рада Безпеки ООН паралізована – Генсек

Рада Безпеки ООН паралізована – Генсек

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Відносини між найпотужнішими країнами світу ще ніколи не були такими дисфункціональними, як зараз, переконаний Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що відносини між найпотужнішими державами світу ще ніколи не були такими розладнаними, як зараз.

"Відносини між наддержавами - наприклад, США, Росією та Китаєм - ніколи не були такими дисфункціональними, як зараз", - заявив Генсек.

Саме тому, на думку Гутерріша, настільки важко зараз працювати Раді Безпеки ООН.

"Коли у нас справжня криза, як-от у Сирії чи навколо Ірану, майже неможливо отримати одноголосне рішення в РБ", - сказав він.

Ця ситуація дуже непокоїть Генсека ООН.

"Ми бачимо, що Рада Безпеки паралізована. Зважаючи на найбільші загрози миру в світі, це мене надзвичайно турбує", - зазначив Гутерріш.

Як повідомляв УНН, делегація Російської Федерації звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання у зв’язку із прийняттям Верховною Радою України закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної“. Зібравшись у залі засідань, члени Ради Безпеки, зокрема Німеччина та Франція проголосували проти цього порядку денного.

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