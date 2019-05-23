Рада Безпеки ООН паралізована – Генсек

КИЇВ. 23 травня. УНН. Відносини між найпотужнішими країнами світу ще ніколи не були такими дисфункціональними, як зараз, переконаний Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.