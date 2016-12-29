П'ятьох нелегальних буртиношукачів затримали на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. На Житомирщині поліцейські затримали п'ятьох нелегальних бурштиношукачів. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Житомирської області.
Вчора, 28 грудня близько 23:30 правоохоронці помітили в с. Лопатичах автомобіль УАЗ. Транспортний засіб зупинили та перевірили водія і пасажирів – усього 5 чоловіків.
Під час огляду в салоні транспортного засобу поліцейські виявили мотопомпу, електрогенератор, каністри з пальним, десяток пожежних рукавів, сачки та інші пристосування для видобутку бурштину.
Усіх чоловіків було доставлено до відділку. Як з’ясувалось, водій та ще троє пасажирів - жителі Київської області, віком від 18 до 34 років. З ними також був 32-річний місцевий житель.
Транспортні засоби та технічні пристосування для незаконного видобутку надр слідчі вилучили.
Нині розпочато кримінальне провадження за ст.15 (замах на злочин) та ст.240 (порушення правил охорони або використання надр) КК України. За чинним законодавством подібні протиправні дії караються штрафними санкціями, обмеженням або позбавленням волі строком до трьох років.