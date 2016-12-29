Пять нелегальных копателей янтаря задержали в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Житомирской области полицейские задержали пятерых нелегальных копателей янтаря. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Житомирской области.
Вчера, 28 декабря около 23:30 правоохранители заметили в с. Лопатичах автомобиль УАЗ. Транспортное средство остановили и проверили водителя и пассажиров - всего 5 мужчин.
При осмотре в салоне транспортного средства полицейские обнаружили мотопомпу, электрогенератор, канистры с горючим, десяток пожарных рукавов, сачки и другие приспособления для добычи янтаря.
Всех мужчин доставили в участок. Как выяснилось, водитель и еще трое пассажиров - жители Киевской области, в возрасте от 18 до 34 лет. С ними также был 32-летний местный житель.
Транспортные средства и технические приспособления для незаконной добычи недр следователи изъяли.
Сейчас начали уголовное производство по ст.15 (покушение на преступление) и ст.240 (нарушение правил охраны или использования недр) УК Украины. По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются штрафными санкциями, ограничением или лишением свободы сроком до трех лет.