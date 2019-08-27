П'ятикратний чемпіон України з хокею перейшов у білоруський клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Ексфорвард національної збірної України і п'ятикратний чемпіон України Роман Благой став гравцем хокейного клубу "Бобруйськ", повідомляє УНН з посиланням на Федерацію хокею Білорусії.
31-річний Благой пропустив хокейний сезон 2018/19, але до цього 5 разів вигравав чемпіонат України, був нападаючим збірної, а також має досвід виступів у КХЛ і ВХЛ.
У сезоні-2017/18 наш земляк грав в чемпіонаті Казахстану. За команду “Арлан” Благой провів 16 матчів, в яких набрав 5 (2 + 3) очок.
Відзначимо, що крайнього сезону “Бобруйськ” посів лише 8 місце в Групі В чемпіоанут Білорусії — 41 очко в 48 матчах.