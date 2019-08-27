Пятикратный чемпион Украины по хоккею перешел в белорусский клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Экс-форвард национальной сборной Украины и пятикратный чемпион Украины Роман Благой стал игроком хоккейного клуба “Бобруйск”, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию хоккея Белоруссии.
31-летний Благой пропустил хоккейный сезон 2018/19, но до этого 5 раз выигрывал чемпионат Украины, был нападающим сборной, а также имеет опыт выступлений в КХЛ и ВХЛ.
В сезоне 2017/18 наш земляк играл в чемпионате Казахстана. За команду “Арлан” Благой провел 16 матчей, в которых набрал 5 (2 + 3) очков.
Отметим, что по крайней сезона “Бобруйск” занял лишь 8 место в Группе В чемпиоанут Белоруссии — 41 очко в 48 матчах.