П'ять виборців на Рівненщині хотіли проголосувати без паспорта

"У Рачині на виборчій дільниці №560226 п'ять виборців хотіли проголосувати за депутатів та сільського голову Тараканівської об'єднаної територіальної громади, не маючи при собі паспорт громадянина України", - повідомили в організації.

В ОПОРІ додали, що на зауваження спостерігачів члени дільничної виборчої комісії не видали для виборців бюлетені.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поліція вже відкрила шість проваджень через порушення на виборах ОТГ

Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні пройдуть вибори в 201 об'єднаній територіальній громаді.