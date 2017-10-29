П'ять виборців на Рівненщині хотіли проголосувати без паспорта
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На виборчій дільниці у селі Рачин п’ять виборців хотіли проголосувати за депутатів та сільського голову без паспортів, але після зауваження спостерігачів їм все ж таки не видали бюлетені, передає УНН з посиланням на повідомлення громадянської мережі ОПОРА.
"У Рачині на виборчій дільниці №560226 п'ять виборців хотіли проголосувати за депутатів та сільського голову Тараканівської об'єднаної територіальної громади, не маючи при собі паспорт громадянина України", - повідомили в організації.
В ОПОРІ додали, що на зауваження спостерігачів члени дільничної виборчої комісії не видали для виборців бюлетені.
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Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні пройдуть вибори в 201 об'єднаній територіальній громаді.