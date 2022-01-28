Путін планує зустрітися із представниками німецького бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Президент Росії Володимир Путін планує зустрітися з представниками бізнесу Німеччини. Про це повідомив прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
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"Президент традиційно спілкується з представниками великого бізнесу з країн - наших основних торговельно-економічних партнерів. Готуються різні зустрічі, в тому числі, з часом пройде і зустріч з німецьким бізнесом", - сказав Пєсков.
Доповнення
Міністр у справах економіки і захисту клімату Німеччини Роберт Хабек заявив, що Німеччина залежить приблизно на 55% від російського газу.
Контекст
Керівник європейського бюро Politico Метт Карнішніг заявив, що під впливом енергетичних і комерційних інтересів, а також політичної культури, Німеччина віддалилася від Заходу, зокрема від США. Це добре демонструють питання, пов'язані з Україною.
Німеччина систематично відмовляється від військової допомоги Україні. Зокрема, йдеться про постачання оборонної зброї.
Як писав УНН, ФРН навіть скористалася своїм правом вето і заблокувала передачу Україні протидронових гвинтівок, куплених через Агентство підтримки і закупівель НАТО.
У той же час, як стверджує Міністерство закордонних справ України, Київ не втрачає надії домовитися з Берліном.