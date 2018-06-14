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Путін отримав перший гол: правозахисниця проаналізувала резолюцію ЄП щодо Сенцова

Київ • УНН

 • 9187 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Європейський парламент у день початку чемпіонату світу з футболу в Росії ухвалив резолюцію щодо РФ, зокрема, у справі українського політичного в'язня Олега Сенцова, в якій згадується, що за політичними мотивами в Росії та окупованому Криму за гратами опинилися не менше 70 людей, і міститься заклик їх звільнити, а також пролонгувати санкції ЄС проти Росії та запровадити індивідуальні заходи проти осіб, які причетні до фабрикації кримінальних справ. Про це повідомила правозахисниця Олександра Матвійчук у Facebook, передає УНН.

"Ухвалення термінової резолюції є свого роду реакцією на оголошене Олегом голодування. Тому закономірно, що йому присвячено найбільше уваги в тексті. Йдеться про примусове надання російського громадянства (звідси акцент на “українського” у назві документу), про застосування тортур, що так і лишилися нерозслідуваними, про незаконний вирок суду, який ЄС не визнає, та суворе 20-річне ув’язнення у найпівнічнішій колонії Росії", - вказала вона, вказуючи, що аналіз резолюції базований на тексті, внесений в зал для голосування.

Правозахисниця наголосила, що "дуже важливо, що в тексті резолюції чітко зазначено, що за політичними мотивами в Росії та окупованому Криму за гратами опинилися не менше 70 людей, даний перелік усіх 70-ти із окремим акцентом на тому, що і він далеко неповний". Вона додала, що європарламентарі окремо згадали і про голодування кримського фермера Володимира Балуха, який тримає його аж із 19 березня.

"У тексті документу кілька разів підкреслюється поширеність практики застосування тортур до ув’язнених, на прикладі Миколи Карпюка, Євгена Панова та інших", - додала Матвійчук.

З її слів, питання щодо окупованого Криму є одним із центрових у резолюції. "Згадується і про примусове запровадження репресивного російського законодавства, і про мілітаризацію Криму, що є загрозою для регіональної системи безпеки, і про масові порушення прав людини на півострові, зокрема щодо етнічних українців та кримських татар", - повідомила вона.

"Із прихованих акцентів - це пункт про невідповідність Росії взятим на себе міжнародним зобов’язанням, зокрема, і стандартам Ради Європи (привіт проросійським лобістам, які проштовхують зняття санкцій в ПАРЄ). Важливо. ЄП прямо зазначив, що не визнає юрисдикцію російських судів поза межами російської території, відтак усі рішення окупаційних судів Криму автоматично є нелегітимними", - зазначила правозахисниця.

За словами Матвійчук, від Росії у резолюції вимагають:

  • звільнити Олега Сенцова та 70 ув’язнених за політичними мотивами в Росії та окупованому Криму,
  • забезпечити умови утримання ув’язнених у відповідності до міжнародних стандартів, вільний доступ до них консулів, адвокатів та рідних,
  • надавати належну медичну допомогу (за цими сухими словами стоять страждання Бекіра Дегерменджи, Узеіра Абдуллаєва, Станіслава Клиха, інших людей та біль їхніх рідних),
  • надати доступ міжнародним моніторинговим місіям до окупованого півострову (тут варто нагадати, що Росія проводить політику ізоляції та не пускає на півострів нікого, окрім куплених Кремлем європейців та місії Штудмана).

А структури ЄС у документі закликали:

  • продовжити моніторинг ЄС та посольств країн-членів над судами у справах правозахисників,
  • пролонгувати санкції ЄС проти Росії та запровадити індивідуальні заходи проти осіб, які причетні до фабрикації кримінальних справ,
  • закликати спецпредставника ЄС з прав людини звернути увагу на ситуацію в Криму та непідконтрольній уряду частині східної України (нарешті згадали про Донбас та хоча б так провели зв’язок із Кримом).

"Ну і не забули привітати Путіна із відкриттям #WorldCup. Цитата: Calls on the EU to make a statement to condemn human rights violations in Russia and the attempt to hide them under the cover of the FIFA World Cup", - зауважила Матвійчук.

При цьому вона вказала, що не побачила в тексті нічого про допуск незалежних лікарів до політв’язнів, про необхідність моніторингу усіх судових засідань, а не тільки у справах людей, які займаються правозахисною роботою, про призначення спецдоповідача ЄС з питань окупованого Криму і Донбасу, щоб це питання завжди було в фокусі ЄС.

"Я теж не можу обійти увагою відкриття чемпіонату світу з футболу в Росії. Тому запощу цю прекрасну картинку. Путін отримав перший гол!" - заявила вона.

Нагадаємо, 14 червня Європарламент ухвалив резолюцію з закликом негайно звільнити Сенцова.

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