"Путін - х**ло! Лавров - с*ка!": в Єревані "гаряче" зустріли главу мзс рф
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Глава російського мзс сергій лавров прибув до Єревану для зустрічі з міністром закордонних справ Вірменії Араратом Мірзояном під супровід гасел від місцевого населення "Путін - х**ло! Лавров - с*ка!". Про це УНН повідомляє з посиланням на соціальні мережі.
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Так, у мережі з'явилося відео, де місцеві жителі виходять на вулиці Єревана, скандуючи лайки на адресу представника кремля. Мітингувальники вийшли з плакатами, на яких написано: “Вбивця”, “С*ка”, “Х*ло”.
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Главі мзс росії не були раді й у інших країнах. Зокрема, Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія закрили свій повітряний простір для літака глави мзс росії Сергія Лаврова.
У результаті, лавров скасував рейс до Сербії.