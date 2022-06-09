"Путін - х**ло! Лавров - с*ка!": в Єревані "гаряче" зустріли главу мзс рф

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Так, у мережі з'явилося відео, де місцеві жителі виходять на вулиці Єревана, скандуючи лайки на адресу представника кремля. Мітингувальники вийшли з плакатами, на яких написано: “Вбивця”, “С*ка”, “Х*ло”.

Доповнення

Главі мзс росії не були раді й у інших країнах. Зокрема, Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія закрили свій повітряний простір для літака глави мзс росії Сергія Лаврова.

У результаті, лавров скасував рейс до Сербії.