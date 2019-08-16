Протести у Гонконзі: постраждалих громадян України не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. За інформацією посольства України в КНР, громадян України, які могли б постраждати внаслідок масових протестів у Гонконгу – зокрема внаслідок затримання низки авіарейсів з міжнародного аеропорту Гонконгу – не було зафіксовано. Про це в коментарі УНН повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України.
"За інформацією посольства України в КНР, починаючи з 12 серпня ц.р., адміністрацією міжнародного аеропорту Гонконгу було ухвалено рішення про тимчасове призупинення низки авіарейсів. Громадян України, які могли б постраждати внаслідок масових протестів у Гонконгу, зазначеною дипустановою зафіксовано не було", - повідомили в МЗС у відповідь на запитання про те, чи перебувають у Гонконзі громадяни України, які через акції протесту не можуть залишити місто, а також, чи відомо МЗС про українців, що постраждали внаслідок масових протестів.
Водночас у дипвідомстві зазначили, що Департамент консульської служби МЗС оприлюднив рекомендації про те, що у зв'язку з загостренням безпекової ситуації в Гонконзі через масові акції протесту, що призвело до скасування рейсів у міжнародному аеропорту, громадянам України рекомендується враховувати надзвичайні обставини, що виникли в Гонконзі, і обмежити пересування територією Гонконгу, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в зборах, демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у цьому спеціальному адміністративному районі, а також відстежувати повідомлення українських та міжнародних ЗМІ, місцевих органів влади щодо розвитку ситуації, перевіряти статус авіарейсів на сайті міжнародного аеропорту Гонконгу.
Як повідомляв УНН, цього тижня аеропорт Гонконгу отримав судовий ордер на розгін демонстрантів.
Антиурядові протести в Гонконзі тривають десятий тиждень. Мітинги почалися у відповідь на спробу влади ухвалити закон, який спрощував би екстрадицію на територію Китаю.