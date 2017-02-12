Проросійські військові здійснили обстріли сил АТО ігноруючи старше командування - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. "9 окремий штурмовий мотострілецький полк" морської піхоти (Новоазовськ) "1 АК" ЗС РФ та 7 окрема мотострілецька бригада (Брянка) "2 АК" ЗС РФ мінометний підрозділ обстріляли позиції АТО ігноруючи розпорядження свого командування. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
"10 лютого ц.р. здійснювався вогневий вплив на сили АТО з позицій "9 окремого штурмового мотострілецького полку" морської піхоти (Новоазовськ) "1 АК ЗС" РФ та 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) "2 АК ЗС" РФ мінометними підрозділами, командири яких ігнорують розпорядження старшого командування",- йдеться у повідомленні.
За даними розвідки, свої дії командири російських військових підрозділів пояснюють “відсутністю зв’язку” з передовими підрозділами.
Як повідомляв УНН, на території РФ активізували роботу вербувальних центрів “добровольців”.