Проросійські військові здійснили обстріли сил АТО ігноруючи старше командування - розвідка

"10 лютого ц.р. здійснювався вогневий вплив на сили АТО з позицій "9 окремого штурмового мотострілецького полку" морської піхоти (Новоазовськ) "1 АК ЗС" РФ та 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) "2 АК ЗС" РФ мінометними підрозділами, командири яких ігнорують розпорядження старшого командування",- йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, свої дії командири російських військових підрозділів пояснюють “відсутністю зв’язку” з передовими підрозділами.

Як повідомляв УНН, на території РФ активізували роботу вербувальних центрів “добровольців”.