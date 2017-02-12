Пророссийские военные осуществили обстрелы сил АТО игнорируя старшее командование - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. "9 отдельный штурмовой мотострелковый полк" морской пехоты (Новоазовск) "1 АК" ВС РФ и 7 отдельная мотострелковая бригада (Брянка) "2 АК" ВС РФ минометное подразделение обстреляли позиции АТО игнорируя указания своего командования. Об этом на своей странице в Facebook сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
"10 февраля т.г. осуществлялось огневое воздействие на силы АТО с позиций" 9 отдельного штурмового мотострелкового полка "морской пехоты (Новоазовск)" 1 АК ВС "РФ и 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка)" 2 АК ВС "РФ минометными подразделениями, командиры которых игнорируют распоряжения старшего командования ", - говорится в сообщении.
По данным разведки, свои действия командиры российских военных подразделений объясняют "отсутствием связи" с передовыми подразделениями.
Как сообщал УНН, на территории РФ активизировали работу вербовочных центров "добровольцев" .