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Прокурор сподівається, що до кінця місяця суд дозволить заочне слідство щодо Януковича

Прокурор сподівається, що до кінця місяця суд дозволить заочне слідство щодо Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Сторона обвинувачення у справі за підозрою екс-президента Віктора Януковича в організації та керуванні розстрілами на Майдані у лютому 2014 року сподівається, що Печерський районний суд Києва до кінця місяця надасть дозвіл на проведення спеціального (заочного) досудового рослідування. Про це в коментарі УНН заявив прокурор Яніс Сімонов.

"Якщо в тиждень буде по два засідання і будемо розглядати по 8-9 томів, то за місяць вийдемо на дебати і рішення (у клопотанні про надання дозволу на спеціальне заочне рослідування Януковича -ред.)," - сказав Сімонов.

На уточнююче запитання чи є це нормальним сроком він відповів: "Це дуже добрий срок. У мене у колеги (по законам 16 січня) попереднє слухання вже рік не може початися."

Так, станом на сьогоднішній день суд дослідив 17 із 92 томів матеріалів провадження.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України звернулася до Печерського районного суду Києва за дозволом на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо Віктора Януковича в справі про організацію розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності.

Українські Національні Новини

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