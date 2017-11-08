Прокурор надеется, что до конца месяца суд позволит заочное следствие по Януковичу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сторона обвинения по делу о подозрение экс-президента Виктора Януковича в организации и управлении расстрелами на Майдане в феврале 2014 надеется, что Печерский районный суд Киева до конца месяца предоставит разрешение на проведение специального (заочного) досудебного расследования. Об этом в комментарии УНН заявил прокурор Янис Симонов.
"Если в неделю будет по два заседания и будем рассматривать по 8-9 томов, то за месяц выйдем на дебаты и решения (в ходатайстве о предоставлении разрешения на специальное заочное расследование Януковича - ред.)", - сказал Симонов.
На уточняющий вопрос, является ли это нормальным сроком он ответил: "Это очень хороший срок. У меня у коллеги (по законам 16 января) предварительное слушание уже год не может начаться."
Так, на сегодняшний день суд исследовал 17 из 92 томов материалов производства.
Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальное (заочную) процедуру досудебного расследования в отношении Виктора Януковича в деле об организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.