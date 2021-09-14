Прокуратура ЄС розслідує справи про шахрайство на загальну суму 4,5 млрд євро - ЗМІ

Деталі

“Це досить значна сума”, — наводить видання слова Холлевут.

Вона уточнила, що перше звинувачення прокуратура може пред’явити вже до кінця року. Це означає, що перші справи, порушені відомством, можуть бути розглянуті в національних судах у наступному році.

За словами Холлевут, частина справ була порушена раніше і згодом передана в прокуратуру національними владами країн Євросоюзу після її створення. Інша частина була порушена відомством самостійно, в тому числі за наведенням громадськості різних держав ЄС.

Як повідомляє газета, одна зі справ стосується транскордонного шахрайства з ПДВ на суму 14 млн євро. В рамках розслідування поліція провела обшук в приміщеннях підприємств у Болгарії, Угорщині, Німеччині, Нідерландах і Словаччині. При цьому підозрювані з Угорщини, яка разом з Данією, Ірландією, Польщею та Швецією не бере участі в проекті загальноєвропейської прокуратури, можуть бути доставлені до суду в іншій країні з огляду на транскордонний характер справи.

Довідка

Загальноєвропейська прокуратура почала свою роботу 1 червня 2021 року. Основне завдання цього органу — боротьба з фінансовими правопорушеннями, що завдають шкоди ЄС, в 22 державах, які беруть участь.