Прокуратура ЕС расследует дела о мошенничестве на общую сумму 4,5 млрд евро - СМИ

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 123097 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 138152 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 117291 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 115190 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 146388 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 123092 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 164545 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143391 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179733 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 173031 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Британия предоставит Украине 5000 ракет-перехватчиков LMM: детали сделки на £1.6 млрд

Британия предоставит Украине 5000 ракет-перехватчиков LMM: детали сделки на £1.6 млрд

2 марта, 19:16 • 32129 просмотра
Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

2 марта, 19:35 • 67444 просмотра
Директор ФБР призвал проверить использование американской помощи Украине

Директор ФБР призвал проверить использование американской помощи Украине

2 марта, 19:43 • 32092 просмотра
Стармер назвал США "важным и надежным союзником"

Стармер назвал США "важным и надежным союзником"

2 марта, 20:12 • 22830 просмотра
Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

2 марта, 21:52 • 23071 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 138154 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 146389 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 309013 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 275768 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 260468 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 123090 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 123664 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 164543 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 120915 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 120438 просмотра
Актуальное
Прокуратура ЕС расследует дела о мошенничестве на общую сумму 4,5 млрд евро - СМИ

Прокуратура ЕС расследует дела о мошенничестве на общую сумму 4,5 млрд евро - СМИ

Киев  •  УНН

 • 17803 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Общеевропейская прокуратура расследует 300 дел о финансовых правонарушениях на общую сумму 4,5 млрд евро. Об этом во вторник сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на представителя ведомства Тине Холлевут, пишет УНН.

Детали

"Это довольно значительная сумма", - приводит издание слова Холлевут.

Она уточнила, что первое обвинение прокуратура может предъявить уже к концу года. Это значит, что первые дела, возбужденные ведомством, могут быть рассмотрены в национальных судах в следующем году.

По словам Холлевут, часть дел была возбуждена ранее и впоследствии передана в прокуратуру национальными властями стран Евросоюза после ее создания. Другая часть была возбуждена ведомством самостоятельно, в том числе по наводкам общественности различных государств ЕС.

Как сообщает газета, одно из дел касается трансграничного мошенничества с НДС на сумму 14 млн евро. В рамках расследования полиция провела обыск в помещениях предприятий в Болгарии, Венгрии, Германии, Нидерландах и Словакии. При этом подозреваемые из Венгрии, которая наряду с Данией, Ирландией, Польшей и Швецией не участвуют в проекте общеевропейской прокуратуры, могут быть доставлены в суд в другой стране ввиду трансграничного характера дела.

Справка

Общеевропейская прокуратура начала свою работу 1 июня 2021 года. Основная задача этого органа - борьба с финансовыми правонарушениями, наносящими ущерб ЕС, в 22 участвующих государствах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы