Прокуратура ЕС расследует дела о мошенничестве на общую сумму 4,5 млрд евро - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Общеевропейская прокуратура расследует 300 дел о финансовых правонарушениях на общую сумму 4,5 млрд евро. Об этом во вторник сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на представителя ведомства Тине Холлевут, пишет УНН.
Детали
"Это довольно значительная сумма", - приводит издание слова Холлевут.
Она уточнила, что первое обвинение прокуратура может предъявить уже к концу года. Это значит, что первые дела, возбужденные ведомством, могут быть рассмотрены в национальных судах в следующем году.
По словам Холлевут, часть дел была возбуждена ранее и впоследствии передана в прокуратуру национальными властями стран Евросоюза после ее создания. Другая часть была возбуждена ведомством самостоятельно, в том числе по наводкам общественности различных государств ЕС.
Как сообщает газета, одно из дел касается трансграничного мошенничества с НДС на сумму 14 млн евро. В рамках расследования полиция провела обыск в помещениях предприятий в Болгарии, Венгрии, Германии, Нидерландах и Словакии. При этом подозреваемые из Венгрии, которая наряду с Данией, Ирландией, Польшей и Швецией не участвуют в проекте общеевропейской прокуратуры, могут быть доставлены в суд в другой стране ввиду трансграничного характера дела.
Справка
Общеевропейская прокуратура начала свою работу 1 июня 2021 года. Основная задача этого органа - борьба с финансовыми правонарушениями, наносящими ущерб ЕС, в 22 участвующих государствах.