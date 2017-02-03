Прокуратура повідомила про підозру чоловіку за фактом обвалу будинку в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Прокуратурою Києва в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом обвалу будинку на вулиці Б.Хмельницького, повідомлено про підозру чоловіку, за вказівкою якого у вказаній будівлі здійснювалися незаконні будівельні роботи. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що вказана особа, виконуючи функції виконроба, за відсутності проектно-кошторисної та дозвільної документації, надавав іншим робітникам незаконні вказівки виконувати роботи з руйнування та демонтажу міжкімнатних перегородок у будинку, який є об’єктом культурної спадщини.
Внаслідок цього, 25.02.2016 відбулося руйнування будівлі, в результаті чого загинуло двоє робітників, які на той момент перебували у приміщенні.
“За результатами досудового розслідування та проведеної судової будівельно-технічної експертизи, вказаній особі повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 270-1 (умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства, що спричинило загибель людей) та ч. 2 ст. 298 (умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини) КК України”, — повідомили у прокуратурі.
Наразі до Голосіївського районного суду Києва скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Досудове розслідування, яке здійснюється Слідчим управлінням ГУ НП в Києві, триває.