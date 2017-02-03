Прокуратура сообщила о подозрении мужчине по факту обрушения дома в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Прокуратурой Киева в рамках расследования уголовного производства, начатого по факту обрушения дома на улице Б.Хмельницкого, сообщается о подозрении мужчине, по указанию которого в указанном здании осуществлялись незаконные строительные работы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Досудебным расследованием установлено, что указанное лицо, выполняя функции прораба, при отсутствии проектно-сметной и разрешительной документации, предоставлял другим рабочим незаконные указания выполнять работы по разрушению и демонтажу межкомнатных перегородок в доме, который является объектом культурного наследия.
В результате, 25.02.2016 года произошло разрушение здания, в результате чего погибли двое рабочих, которые на тот момент находились в помещении.
"По результатам предварительного расследования и проведенной судебной строительно-технической экспертизы, указанному лицу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства, повлекшее гибель людей) и ч. 2 ст. 298 (умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) УК Украины ", - сообщили в прокуратуре.
Сейчас в Голосеевский районный суд Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста.
Досудебное расследование, которое осуществляется Следственным управлением ГУ НП в Киеве, продолжается.