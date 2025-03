Принц Гаррі і Меган Маркл одружаться 19 травня

"Його Королівська Високість принц Генрі Уельський та міс Меган Маркл одружаться 19 травня 2018 року", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 27 листопада було офіційно оголошено, що 33-річний принц Гаррі одружиться з 36-річною американською акторкою Меган Маркл у Віндзорському замку в травні.

Як повідомляв УНН, наречена принца Гаррі американська актриса Меган Маркл, ймовірно, стане герцогинею, але її не будуть іменувати принцесою Меган, тому що у неї немає "королівської крові".

His Royal Highness Prince Henry of Wales and Ms. Meghan Markle will marry on 19th May 2018.



Today's announcement follows earlier confirmation of the month of the wedding and its location at St George's Chapel, Windsor Castle. pic.twitter.com/7pgdRM90Na

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15 грудня 2017 р.