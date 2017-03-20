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Прикордонники затримали молдованина, який знаходився в розшуку

Прикордонники затримали молдованина, який знаходився в розшуку

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Минулої доби прикордонники Сумського загону виявили в пункті пропуску “Бачівськ” громадянина Молдови, який розшукувався правоохоронцями за скоєння корупційних діянь, передає УНН з посиланням на прес-центр ДПСУ.

“Чоловіка, що прямував з території Росії прикордонники зупинили під час перевірки документів. Затриманого чоловіка передали представникам Національної поліції,” — йдеться в повідомленні.

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Крім того прикордонники Мостиського та Чопського загонів виявили дві автівки, які були викрадені та перебували у міжнародному розшуку.

У прес-центрі зазначили, що під час перевірки автомобіля марки “Сітроен” польської реєстрації, який прямував до України через пункт пропуску “Шегині” спрацювала відповідна база даних Інтерполу. Виявилось, що транспортний засіб розшукується правоохоронцями в одній з країн ЄС. Автівку марки “Опель” словацької реєстрації, яка теж була викрадена виявили в пункті пропуску “Ужгород” прикордонники Чопського загону. Водій, громадянин Словаччини мав намір перемістити транспортний засіб до України.

Наразі за даними фактами прикордонники проінформували представників Національної поліції.

Як повідомляв УНН, за минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 36,6 тисяч осіб та 5,2 тисяч транспортних засобів.

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