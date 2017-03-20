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Пограничники задержали молдаванина, который находился в розыске

Пограничники задержали молдаванина, который находился в розыске

Киев • УНН

 • 9072 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. За прошедшие сутки пограничники Сумского отряда обнаружили в пункте пропуска "Бачевск" гражданина Молдовы, который разыскивался правоохранителями за совершение коррупционных деяний, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.

"Мужчину, следовавшего с территории России пограничники остановили во время проверки документов. Задержанного мужчину передали представителям Национальной полиции ", - говорится в сообщении.

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Кроме того пограничники Мостиского и Чопского отрядов обнаружили два автомобиля, которые были похищены и находились в международном розыске.

В пресс-центре отметили, что во время проверки автомобиля марки "Ситроен" польской регистрации, который направлялся в Украину через пункт пропуска "Шегини" сработала соответствующая база данных Интерпола. Оказалось, что транспортное средство разыскивается правоохранительными органами в одной из стран ЕС. Автомобиль марки "Опель" словацкой регистрации, который тоже был похищен обнаружили в пункте пропуска "Ужгород" пограничники Чопского отряда. Водитель, гражданин Словакии намеревался переместить транспортное средство в Украину.

Сейчас по данным фактам пограничники проинформировали представителей Национальной полиции.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 36600 человек и 5200 транспортных средств.

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