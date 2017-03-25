Прикордонники затримали двох іноземців, яких розшукував Інтерпол
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Співробітники Держприкордонслужби у пунктах попуску на державному кордоні затримали двох іноземців, яких розшукував Інтерпол, передає УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
Так, до пункту пропуску “Юнаківка” на в’їзд в Україну мікроавтобусом “Мерседес” як пасажир прибув громадянин Росії. Під час здійснення прикордонного контролю спрацювала база даних Інтерполу.
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“За попередніми даними встановлено, що громадянин знаходиться у міжнародному розшуку з метою арешту для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.
Наразі 33-річний росіянин затриманий, його після проведення процесуальних дій встановленим порядком передано компетентним органам.
Ще одного іноземця затримали прикордонники Чернівецького загону учора ввечері у пункті пропуску “Мамалига-авто”, що на українсько-молдовському кордоні.
“Під час перевірки документів стосовно громадянина Молдови відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. Молдованина, якого розшукували на батьківщині також за грабіж, арештували, та передали співробітникам Нацполіції в Чернівецькій області. Про виявленого правопорушника поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в м. Київ”, — йдеться у повідомленні.