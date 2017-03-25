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Пограничники задержали двух иностранцев разыскиваемых Интерполом

Киев • УНН

 • 8725 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Сотрудники Госпогранслужбы в пунктах попуска на государственной границе задержали двух иностранцев, разыскиваемых Интерполом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Так, в пункт пропуска "Юнаковка" на въезд в Украину микроавтобусом "Мерседес" прибыл гражданин России. Во время осуществления пограничного контроля сработала база данных Интерпола.

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"По предварительным данным установлено, что гражданин находится в международном розыске с целью ареста для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины ", - говорится в сообщении.

Сейчас 33-летний россиянин задержан, его после проведения процессуальных действий в установленном порядке передано компетентным органам.

Еще одного иностранца задержали пограничники Черновицкого отряда вчера вечером в пункте пропуска "Мамалыга-авто" на украинском-молдавской границе.

"Во время проверки документов в отношении гражданина Молдовы состоялось срабатывания базы данных Интерпола. Молдаванина, которого разыскивали на родине за грабеж, арестовали, и передали сотрудникам Нацполиции в Черновицкой области. Про обнаруженного правонарушителя проинформировали в Укрбюро Интерпола в г. Киев", - говорится в сообщении.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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