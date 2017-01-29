Прикордонники виявили на КПВВ “Майорське” майже 1000 пачок сигарет під обшивкою авто

Так, під час огляду автомобіля “Газель”, на якому громадянин України, прямував до окупованої Горлівки, прикордонники Краматорського загону виявили приховані під обшивкою авто 930 пачок сигарет. Вартість товару склала 19 тисяч гривень.

Крім того ще в одній автівці прикордонники виявили товари народного споживання на суму понад 13 тисяч гривень.

Порушників та виявлений товар передано працівникам ДФС.

Як повідомляв УНН, поблизу одеського "7 кілометру" в автобусі виявили контрафактні цигарки.