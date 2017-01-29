Прикордонники виявили на КПВВ “Майорське” майже 1000 пачок сигарет під обшивкою авто
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Учора в КПВВ “Майорське” прикордонники Краматорського загону виявили два автомобілі, якими на непідконтрольну територію наші співвітчизники намагалися перемістити товари з порушеннями встановлених правил. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Так, під час огляду автомобіля “Газель”, на якому громадянин України, прямував до окупованої Горлівки, прикордонники Краматорського загону виявили приховані під обшивкою авто 930 пачок сигарет. Вартість товару склала 19 тисяч гривень.
Крім того ще в одній автівці прикордонники виявили товари народного споживання на суму понад 13 тисяч гривень.
Порушників та виявлений товар передано працівникам ДФС.
Як повідомляв УНН, поблизу одеського "7 кілометру" в автобусі виявили контрафактні цигарки.