Пограничники обнаружили на КПВВ "Майорское" почти 1000 пачек сигарет под обшивкой авто

Так, при осмотре автомобиля "Газель", на котором гражданин Украины, направлялся до оккупированной Горловки, пограничники Краматорского отряда обнаружили скрытые под обшивкой авто 930 пачек сигарет. Стоимость товара составила 19 тыс. гривен.

Кроме того еще в одной машине пограничники обнаружили товары народного потребления на сумму более 13 тыс. гривен.

Нарушителей и обнаруженный товар передано работникам ГФС.

Как сообщал УНН, вблизи одесского "7 километра" в автобусе обнаружили контрафактные сигареты .