Президент зустрівся з родиною журналіста Р.Сущенка

“Сьогодні день народження вашого чоловіка, батька пана Романа. Дуже сильного і дуже шанованого українця, який зараз відомий кожному. Наша з вами зустріч — це маленьке вітання йому — і привітання з днем народження, і повідомлення, що ми пам’ятаємо про нього”, — сказав П.Порошенко.

Президент наголосив, що і він, і уряд роблять все можливе задля якнайшвидшого повернення В.Сущенка додому.

“Робимо все можливе, щоб він скоріше повернувся із „застінків КДБ“, куди його абсолютно несправедливо запроторила російська влада, скоріше повернувся до нас в Україну, де його чекає Максим, Юля, чекає дружина і чекають всі українці, чекаю я, як Президент України”, — сказав він.

Президент висловив переконання, що як справжній патріот В.Сущенко гідно витримає всі випробування і як висококваліфікований журналіст після повернення на Батьківщину, розповість правду про всі події.

Президент також поділився враженнями від листа Романа, якого отримав та зазначив, що був дуже зворушений його сильною позицією.

Дружина Р.Сущенка Анжела подякувала Президенту за те, що він перейнявся долею журналіста та його сім’ї, а також наголосила, що її чоловік був затриманий лише за те, що щиро переймався долею України.

П.Порошенко на згадку про зустріч вручив сину журналіста Максиму годинник від Президента України.

“Цей годинник я збирався вручити твоєму батькові. Він точно його отримає, але якщо ти дозволиш — я віддаю його тобі на зберігання. Ти його будеш носити і молитися, щоб батько скоріше повернувся додому”, — сказав він, одягаючи годинник на руку хлопчика.

Як повідомляв УНН, арештований у Росії за підозрою у шпигунстві український журналіст Роман Сущенко написав лист Президенту України Петру Порошенку.