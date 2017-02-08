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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент встретился с семьей журналиста Р.Сущенко

Киев • УНН

 • 7208 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Президент Петр Порошенко в день рождения арестованного в России украинского журналиста Романа Сущенко встретился с его семьей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Президент встретился с семьей журналиста Р.Сущенко

"Сегодня день рождения вашего мужа, отца господина Романа. Очень сильного и очень уважаемого украинца, который сейчас известен каждому. Наша с вами встреча - это маленькое приветствие ему - и поздравления с днем ​​рождения, и сообщение, что мы помним о нем", - сказал П.Порошенко.

Президент подчеркнул, что и он, и правительство делают все возможное для скорейшего возвращения Р.Сущенко домой.

"Делаем все возможное, чтобы он скорее вернулся из "застенков КГБ", куда его абсолютно несправедливо отправила российская власть, скорее вернулся к нам в Украину, где его ждет Максим, Юля, ждут и ждут все украинцы, жду я, как Президент Украины", - сказал он.

Президент выразил убеждение, что как настоящий патриот Р.Сущенко достойно выдержит все испытания и как высококвалифицированный журналист по возвращении на родину, расскажет правду обо всех событиях.

Президент также поделился впечатлениями от письма Романа, которое  получил и отметил, что был очень тронут его сильной позицией.

Жена Р.Сущенко Анжела поблагодарила Президента за то, что он проникся судьбой журналиста и его семьи, а также подчеркнула, что ее муж был задержан только за то, что искренне переживал за судьбу Украины.

П.Порошенко на память о встрече вручил сыну журналиста Максима часы от Президента Украины.

"Эти часы я собирался вручить твоему отцу. Он точно их получит, но если ты позволишь - я отдаю их тебе на хранение. Ты их  будешь носить и молиться, чтобы отец скорее вернулся домой", - сказал он, надевая часы на руку мальчика.

Как сообщал УНН, арестованный в России по подозрению в шпионаже украинский журналист Роман Сущенко написал письмо Президенту Украины Петру Порошенко.

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