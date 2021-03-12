Президент Зеленський затвердив Національну молодіжну стратегію до 2030 року
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ “Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року”. Метою стратегії є утвердження важливості молоді для розвитку держави, пише УНН з посиланням на пресслужбу ОП.
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Метою стратегії є також створення можливостей для молодих людей розвиватися, бути конкурентоспроможними, економічно активними, відповідальними та свідомими.
Документ передбачає створення умов для посилення самостійності молодих людей, формування у них навичок здорового способу життя, розвитку фізичної культури, здорового харчування тощо.
За словами Володимира Зеленського, у центрі уваги стратегії — молодь, яка визнається творцем як власного майбутнього, так і майбутнього всієї країни.
Указом також передбачено, що задля впровадження стратегічних напрямів Кабінет Міністрів України протягом місяця має розробити та затвердити соціальну цільову програму “Молодь України” на 2021 — 2025 роки.
Нагадаємо
Уряд схвалив Національну стратегію державної молодіжної політики до 2030 року.
За словами міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, реалізація стратегії допоможе українській молоді бути свідомою, більш адаптованою до викликів сучасного світу, мати високий рівень життєстійкості, самостійності і спроможності.