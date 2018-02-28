Порошенко заявив, що не планує розпускати парламент
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що не планує розпускати парламент і призначати дострокові вибори. Про це він сьогодні сказав під час прес-конференції на тему “Виклики-2018”, передає кореспондент УНН.
“Я вірю в те, що парламент здатен продемонструвати зрушення і щодо закону про нацбезпеку, щодо закону по національне бюро фінансових розслідувань, і щодо закону про Антикорупційний суд... Якщо парламент все це приймає, які можуть бути розмови з цього приводу. Я наголошую, що жодних цих розмов я не веду”, — наголосив П.Порошенко, відповідаючи на запитання про те, чи готовий Президент розпустити парламент й оголосити дострокові вибори.
Водночас, за його словами, якщо парламент замість того, щоб цим займатися, буде займатися виборами, “вони до цього призведуть”.
Також Глава держави нагадав, що розпускати парламент є не обов’язком Президента, а правом.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко розповів, чи піде на наступні вибори президента.