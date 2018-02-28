Порошенко заявил, что не планирует распускать парламент
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не планирует распускать парламент и назначать досрочные выборы. Об этом он сказал во время пресс-конференции на тему "Вызовы-2018", передает корреспондент УНН.
"Я верю в то, что парламент способен продемонстрировать сдвиги и по закону о нацбезопасности, по закону о национальном бюро финансовых расследований, и по закону об Антикоррупционном суде... Если парламент все это принимает, какие могут быть разговоры по этому поводу. Я подчеркиваю, что никаких этих разговоров я не веду", - подчеркнул П.Порошенко, отвечая на вопрос о том, готов ли Президент распустить парламент и объявить досрочные выборы.
Однако, по его словам, если парламент вместо того, чтобы этим заниматься, будет заниматься выборами, "они к этому приведут".
Также Глава государства напомнил, что распускать парламент является не обязанностью Президента, а правом.
Как сообщал УНН, П.Порошенко рассказал, пойдет ли на следующие выборы президента.