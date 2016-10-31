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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 26832 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Президент ветував закон "Про оцінку впливу на довкілля"

Президент ветував закон "Про оцінку впливу на довкілля"

Київ • УНН

 • 9752 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко ветував закон №2009а-д від 22.02.2016 "Про оцінку впливу на довкілля", передає УНН з посиланням на сайт Верховної Ради.

"Повернуто з пропозиціями Президента", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний законопроект про оцінку впливу на довкілля.

Відповідно до закону, здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішення про здійснення планованої діяльності, яка визначена цим законом.

Зокрема, як зазначається, така оцінка обов’язкова до запуску нафтопереробних заводів теплових електростанції; видобування нафти та природного газу на континентальному шельфі. Друга категорія включає, зокрема, сільське господарство, лісівництво та водне господарство, видобувну і енергетичну промисловість; хімічну і харчову промисловість; туризм та рекреацію.

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