Президент ветував закон "Про оцінку впливу на довкілля"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко ветував закон №2009а-д від 22.02.2016 "Про оцінку впливу на довкілля", передає УНН з посиланням на сайт Верховної Ради.
"Повернуто з пропозиціями Президента", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний законопроект про оцінку впливу на довкілля.
Відповідно до закону, здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішення про здійснення планованої діяльності, яка визначена цим законом.
Зокрема, як зазначається, така оцінка обов’язкова до запуску нафтопереробних заводів теплових електростанції; видобування нафти та природного газу на континентальному шельфі. Друга категорія включає, зокрема, сільське господарство, лісівництво та водне господарство, видобувну і енергетичну промисловість; хімічну і харчову промисловість; туризм та рекреацію.