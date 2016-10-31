Президент ветировал закон "Об оценке воздействия на окружающую среду"

"Возвращен с предложениями Президента", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада приняла евроинтеграционный законопроект об оценке воздействия на окружающую среду.

Согласно закону, осуществление оценки воздействия на окружающую среду является обязательным в процессе принятия решения об осуществлении планируемой деятельности, определенной этим законом.

В частности, как отмечается, такая оценка обязательна для запуска нефтеперерабатывающих заводов тепловых электростанций; добычи нефти и природного газа на континентальном шельфе. Вторая категория включает, в частности, сельское хозяйство, лесоводство и водное хозяйство, добывающую и энергетическую промышленность; химическую и пищевую промышленность; туризм и рекреацию.