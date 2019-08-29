Президент перед засіданням ВР їздив до Міноборони на вшанування загиблих героїв

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Київ • УНН

 • 8976 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський біля будівлі Міністерства оборони України ушанував пам'ять загиблих захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Президента.

"Президент України Володимир Зеленський взяв участь у заходах з нагоди Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави", - вказали в ОПУ.

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Церемонія відбулася біля будівлі Міністерства оборони України. Під час заходу зачитали прізвища 223 військовослужбовців, які загинули цього дня у різні роки. Пам’ять кожного захисника вшанували ударом у дзвін і салютом із особистої зброї Почесної варти. Глава держави поклав квіти до Пам’ятного дзвона.

У Залі пам’яті військовослужбовці роти Почесної варти у присутності Президента перегорнули сторінку Книги пам’яті, в якій зазначені імена загиблих захисників України, на дату 29 серпня. Володимир Зеленський поклав квіти біля Книги пам’яті.

Також Президент поспілкувався з родичами загиблих захисників.

Нагадаємо, 29 серпня цього року в Україні вперше офіційно вшановують загиблих в День пам’яті захисників.

Як повідомляв УНН, Президент України Зеленський підписав указ про встановлення Дня пам’яті захисників України.

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