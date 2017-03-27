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Президент Молдови блокуватиме перехід на мажоритарну систему виборів

Президент Молдови блокуватиме перехід на мажоритарну систему виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Президент Молдови Ігор Додон заявив, що заблокує ініціативу правлячої в країні Демократичної партії про перехід на мажоритарну систему виборів до парламенту, якщо її підтримає парламент, передає УНН з посиланням на президентську прес-службу.

"Висловив свою особисту позицію з приводу можливої зміни Кодексу про вибори в тому, що стосується введення одномандатного голосування. Відзначив, що буду блокувати цю ініціативу, якщо її підтримає парламент", - заявив глава Молдавії, відповідаючи на запитання журналістів за підсумками зустрічі з керуючим директором Європейської служби зовнішніх дій (ЄСЗД) Томасом Майєр-Хартінгом.

Зазначимо, що минулого тижня парламент Молдавії зареєстрував законопроект, який передбачає перехід республіки на мажоритарну систему виборів до парламенту, замість існуючої з 1994 року системи виборів за партійними списками.
Для введення нової виборчої системи в Молдові парламентаріям необхідно змінити Кодекс про вибори. Законопроект мають підтримати щонайменше 52 депутати зі 101. Наразі, до цієї ініціативи прихильно ставиться лише демократична партія, в якої є 34 мандати.

Лідер ліберальної партії Молдови, яка входить до правлячої коаліції, Міхай Гімпу розкритикував цю пропозицію, наголосивши, що для прийняття закону "демократам доведеться вдатися до закулісних ігор".
Натомість партія соціалістів Молдови побоюється, що запропонована реформа призведе до переходу парламенту під повний контроль правлячої коаліції проєвропейських партій.

Також на зустрічі президента Молдови та регіонального директора ЄСЗД обговорювалося питання придністровського врегулювання. У цьому зв’язку І.Додон відзначив єдину позицію президента, парламенту і уряду про комплексне вирішення цього питання на основі Берлінського протоколу.

Як повідомляв УНН, 27 березня країни ГУАМ наголосили на необхідності врегулювати конфлікти на їхній території.

Раніше, 28 лютого президент Молдови І.Додон зажадав розширення своїх повноважень.

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