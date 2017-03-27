Президент Молдовы будет блокировать переход на мажоритарную систему выборов

ukru
08:46 • 40126 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
06:47 • 101556 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 116629 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 131758 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 139363 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 130047 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 121202 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106881 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107789 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 104013 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

12 марта, 03:02 • 109060 просмотра
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

12 марта, 03:57 • 107005 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

12 марта, 04:24 • 110675 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 115504 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

12 марта, 05:54 • 112905 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 142620 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 177679 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 185665 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 181399 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 180095 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 124405 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 133440 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 139286 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 138620 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 142631 просмотра
Актуальное
Президент Молдовы будет блокировать переход на мажоритарную систему выборов

Президент Молдовы будет блокировать переход на мажоритарную систему выборов

Киев • УНН

 • 9092 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что заблокирует инициативу правящей в стране Демократической партии о переходе на мажоритарную систему выборов в парламент, если ее поддержит парламент, передает УНН со ссылкой на президентскую пресс-службу.

"Высказал свою личную позицию по поводу возможного изменения Кодекса о выборах в том, что касается введения одномандатного голосования. Отметил, что буду блокировать эту инициативу, если ее поддержит парламент", - заявил глава Молдавии, отвечая на вопрос журналистов по итогам встречи с управляющим директором Европейской службы внешних действий (ЕСВД) Томасом Майер-Хартингом.

Отметим, что на прошлой неделе парламент Молдавии зарегистрировал законопроект, который предусматривает переход республики на мажоритарную систему выборов в парламент, вместо существующей с 1994 года системы выборов по партийным спискам.
Для ввода новой системы в Молдове парламентариям необходимо изменить Кодекс о выборах. Законопроект должны поддержать не менее 52 депутата из 101. Сейчас к этой инициативе благосклонно относится только демократическая партия, у которой есть 34 мандата.

Лидер либеральной партии Молдовы, входящей в правящую коалицию, Михай Гимпу раскритиковал это предложение, отметив, что для принятия закона "демократам придется прибегнуть к закулисным играм".
Партия социалистов Молдовы опасается, что предложенная реформа приведет к переходу парламента под полный контроль правящей коалиции проевропейских партий.

Также на встрече президента Молдовы и регионального директора ЕСВД обсуждался вопрос приднестровского урегулирования. В этой связи И.Додон отметил общую позицию президента, парламента и правительства о комплексном решении этого вопроса на основе Берлинского протокола.

Как сообщал УНН, 27 марта страны ГУАМ подчеркнули необходимость урегулировать конфликты на их территории.

Ранее, 28 февраля президент Молдовы И.Додон потребовал расширения своих полномочий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы