Президент Молдовы будет блокировать переход на мажоритарную систему выборов

"Высказал свою личную позицию по поводу возможного изменения Кодекса о выборах в том, что касается введения одномандатного голосования. Отметил, что буду блокировать эту инициативу, если ее поддержит парламент", - заявил глава Молдавии, отвечая на вопрос журналистов по итогам встречи с управляющим директором Европейской службы внешних действий (ЕСВД) Томасом Майер-Хартингом.

Отметим, что на прошлой неделе парламент Молдавии зарегистрировал законопроект, который предусматривает переход республики на мажоритарную систему выборов в парламент, вместо существующей с 1994 года системы выборов по партийным спискам.

Для ввода новой системы в Молдове парламентариям необходимо изменить Кодекс о выборах. Законопроект должны поддержать не менее 52 депутата из 101. Сейчас к этой инициативе благосклонно относится только демократическая партия, у которой есть 34 мандата.

Лидер либеральной партии Молдовы, входящей в правящую коалицию, Михай Гимпу раскритиковал это предложение, отметив, что для принятия закона "демократам придется прибегнуть к закулисным играм".

Партия социалистов Молдовы опасается, что предложенная реформа приведет к переходу парламента под полный контроль правящей коалиции проевропейских партий.

Также на встрече президента Молдовы и регионального директора ЕСВД обсуждался вопрос приднестровского урегулирования. В этой связи И.Додон отметил общую позицию президента, парламента и правительства о комплексном решении этого вопроса на основе Берлинского протокола.

Как сообщал УНН, 27 марта страны ГУАМ подчеркнули необходимость урегулировать конфликты на их территории.

Ранее, 28 февраля президент Молдовы И.Додон потребовал расширения своих полномочий.