Президент Ізраїлю зустрічає двопартійну делегацію США на чолі з Шумером
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Президент Ізраїлю Ісаак Герцог зустрічається з двопартійною делегацією сенаторів Сполучених Штатів на чолі з лідером більшості в Сенаті Чаком Шумером, передає УНН із посиланням на Times of Israel.
Деталі
Згідно із заявою, поширеною резиденцією президента Ізраїлю, законодавці США підтвердили свою «тверду підтримку» Ізраїлю.
Зустріч відбулася в Кірії, військовому штабі ЦАХАЛу в Тель-Авіві.
Доповнення
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.