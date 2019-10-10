Президент: голова оборонного комітету Ради не ходив на засідання через інфаркт
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Голова оборонного комітету Верховної Ради Олександр Завітневич не ходив на засідання парламенту та комітету, бо переніс інфаркт. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент УНН.
"Він професійна людина. Я дійсно йому довіряю, він не пропустив жодного засідання, а тепер ви поїдете в лікарню, де він ледь не вмер, тому що в нього стався інфаркт", - зазначив Президент.
При цьому він додав, що із Завітневичем знайомий дуже давно, і довіряє тому, оскільки він є професійним військовим.
Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що очільник оборонного комітету Завітневич не відвідував його засідання.
Нагадаємо, в "Слузі народу" наголосили, що місцеве населення Сходу прагне відведення військ.