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Президент: глава оборонного комитета Рады не ходил на заседания из-за инфаркта

Киев • УНН

 • 9144 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Глава оборонного комитета Верховной Рады Александр Завитневич не ходил на заседания парламента и комитета, потому что перенес инфаркт. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает корреспондент УНН.

Президент: глава оборонного комитета Рады не ходил на заседания из-за инфаркта

"Он профессиональный человек. Я действительно ему доверяю, он не пропустил ни одного заседания, а теперь вы поедете в больницу, где он едва не умер, потому что у него случился инфаркт", - отметил Президент.

При этом он добавил, что с Завитневичем знаком очень давно, и доверяет, поскольку он является профессиональным военным.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава оборонного комитета Завитневич не посещал его заседания.

Напомним, в "Слуге народа" подчеркнули, что местное население Востока хочет отвода войск.

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