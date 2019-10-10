Президент: глава оборонного комитета Рады не ходил на заседания из-за инфаркта
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Глава оборонного комитета Верховной Рады Александр Завитневич не ходил на заседания парламента и комитета, потому что перенес инфаркт. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает корреспондент УНН.
"Он профессиональный человек. Я действительно ему доверяю, он не пропустил ни одного заседания, а теперь вы поедете в больницу, где он едва не умер, потому что у него случился инфаркт", - отметил Президент.
При этом он добавил, что с Завитневичем знаком очень давно, и доверяет, поскольку он является профессиональным военным.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава оборонного комитета Завитневич не посещал его заседания.
Напомним, в "Слуге народа" подчеркнули, что местное население Востока хочет отвода войск.