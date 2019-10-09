У профільному комітеті ВР запевнили у відсутності ризиків для місцевих через розведення на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. В "Слузі народу" наголосили, що місцеве населення Сходу прагне відведення військ. Про це 9 жовтня на брифінгу в Раді щодо парламентського контролю з питань обороноздатності окремих військових підрозділів, які несуть службу в зоні проведення ООС, а також щодо втілення мирних ініціатив Президента України, сказав народний депутат фракції "Слуга народу", голова комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, передає УНН.
"Місцеве населення підтримує розведення військ. Всі хочуть миру. Хочуть повернутися до нормального життя. Ніяких ризиків розведення для жителів не несе", - сказав Завітневич.
Він пояснив, що депутатська група відвідала пункти Петрівське та Золоте, де відведення готується, а також Станицю Луганську, де воно вже відбулося, з метою переконатися, що місцевому населенню нічого не загрожує.
Завітневич додав, що попередньо в ЗМІ було багато фейків щодо поранених через розведення військ.
Нагадаємо, урядовці розпочали серію зустрічей щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.