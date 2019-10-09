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В профильном комитете ВР заверили в отсутствии рисков для местных из-за разведения на Донбассе

Киев • УНН

 • 11123 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. В "Слуге народа" подчеркнули, что местное население Востока стремится к отводу войск. Об этом 9 октября на брифинге в Совете по поводу парламентского контроля по вопросам обороноспособности отдельных воинских подразделений, которые несут службу в зоне проведения ООС, а также по воплощению мирных инициатив Президента Украины, сказал народный депутат фракции "Слуга народа", глава комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, передает УНН.

В профильном комитете ВР заверили в отсутствии рисков для местных из-за разведения на Донбассе

"Местное население поддерживает разведения войск. Все хотят мира. Хотят вернуться к нормальной жизни. Никаких рисков разведение для жителей не несет", - сказал Завитневич.

Он пояснил, что депутатская группа посетила пункты Петровское и Золотое, где отвод готовится, а также Станицу Луганскую, где оно уже произошло, с целью убедиться, что местному населению ничего не угрожает.

Завитневич добавил, что предварительно в СМИ было много фейков относительно раненых из разведения войск.

Напомним, чиновники начали серию встреч по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

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