Преші слухання між Україною та РФ про порушення прав на Азові та Чорному морі пройдуть 10-14 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Перші слухання в спорі України з Російською Федерацією про порушення її прав у Чорному, Азовському морях та Керченській протоці відбудуться в Гаазі 10-14 червня, пише УНН з посиланням на прес-службу Постійного Третейського суду (ПТС) у Гаазі (Нідерланди).
Постійний Третейський суд у Гаазі з 10 по 14 червня проведе перші слухання в спорі України з РФ про порушення Москвою міжнародного морського права в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці для визначення підсудності.
Слухання відбудуться в Палаці миру в Гаазі. Під час них буде розглянуто попередні заперечення, висунені РФ у спорі про права прибережних держав на Чорному морі, Азовському морі й Керченській протоці.
Це — перший етап розгляду скарги Києва, під час якого буде розглянуто питання, чи має ПТС юрисдикцію розглядати справу по суті. Якщо суд визнає свою юрисдикцію, другим етапом буде розгляд справи по суті.
Нагадуємо, озвучено вимоги України на слуханнях міжнародного трибуналу з морського права.