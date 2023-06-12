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Прем'єр Румунії Чука йде у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Прем’єр-міністр Румунії Ніколає Чука заявив, що він подав у відставку у рамках угоди правлячої коаліції щодо ротації прем’єр-міністра, яка мала на меті забезпечити стабільність, передає УНН із посиланням на Reuters.

Прем'єр Румунії Чука йде у відставку

Деталі

За даними ЗМІ, багато хто очікує, що президент Клаус Йоганніс призначить лідера соціал-демократичної партії Марселя Чолаку наступним прем'єр-міністром, голосування в парламенті з цього питання очікується пізніше цього тижня.

"Наша мета полягає в тому, щоб новий уряд склав присягу до четверга, - сказав Чука журналістам, - щоб ми могли продовжувати... займатися пріоритетами".

Додамо

У свою чергу Чолаку сказав, що він бачить, що нинішня коаліція буде розвиватися навіть після загальних виборів у 2024 році заради збереження політики. Румунія, одна з найменш розвинених держав ЄС, мала 11 прем’єр-міністрів з моменту приєднання до блоку в 2007 році.

Новий кабінет міністрів може зіткнутися з заворушеннями з боку незадоволеного державного сектора через вимоги щодо зарплати, а також з тиском з метою виконання вже відкладених економічних реформ, погоджених з Європейською комісією, в обмін на кошти для відновлення.

Водночас Румунія повинна знизити дефіцит консолідованого бюджету до рівня 3%, встановленого ЄС, до 2024 року, коли в країні відбудуться президентські, загальні, місцеві та європейські вибори.

За даними видання, три коаліційні партії все ще ведуть переговори щодо ключових посад у рамках обміну.

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