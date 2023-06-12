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Премьер Румынии Чука уходит в отставку

Киев • УНН

 • 1096377 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Премьер-министр Румынии Николае Чука заявил, что он подал в отставку в рамках соглашения правящей коалиции по ротации премьер-министра, которая имела целью обеспечить стабильность, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Премьер Румынии Чука уходит в отставку

Детали

По данным СМИ, многие ожидают, что президент Клаус Йоханнис назначит лидера социал-демократической партии Марселя Чолаку следующим премьер-министром, голосование в парламенте по этому вопросу ожидается позже на этой неделе.

"Наша цель состоит в том, чтобы новое правительство приняло присягу до четверга, - сказал Чука журналистам, - чтобы мы могли продолжать... заниматься приоритетами".

Добавим

В свою очередь Чолаку сказал, что он видит, что нынешняя коалиция будет развиваться даже после всеобщих выборов в 2024 году ради сохранения политики. Румыния, одно из наименее развитых государств ЕС, имела 11 премьер-министров с момента присоединения к блоку в 2007 году.

Новый кабинет министров может столкнуться с беспорядками со стороны недовольного государственного сектора из-за требований по зарплате, а также с давлением с целью выполнения уже отложенных экономических реформ, согласованных с Европейской комиссией, в обмен на средства для восстановления.

В то же время Румыния должна снизить дефицит консолидированного бюджета до уровня 3%, установленного ЕС, до 2024 года, когда в стране состоятся президентские, всеобщие, местные и европейские выборы.

По данным издания, три коалиционные партии все еще ведут переговоры по ключевым должностям в рамках обмена.

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