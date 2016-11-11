Правоохоронці на Чернігівщині встановлюють власників відпрацьованих ламп
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. На сьогодні головним управлінням Національної поліції в Чернігівській області триває розслідування щодо встановлення власників відпрацьованих ламп, передає УНН з посиланням на прес-службу Чернігівської ОДА.
"За результатами розслідування винних обіцяють притягнути до відповідальності та зобов’язати їх здійснити утилізацію ламп за власний рахунок та відшкодувати заподіяні збитки", - йдеться у повідомленні.
За даними повідомлення, власники відпрацьованих ламп наразі встановлюються.
Як повідомляв УНН, на Чернігівщині через влаштоване звалище відходів державі завдано збитків на понад 77 тис. грн.
Нагадаємо, в Україні накопичено понад 312 млн тонн небезпечних відходів. Разом з тим, за три роки не було виділено жодної копійки з Державного бюджету для вирішення проблем у цій сфері.
Нагадаємо, Львівська ОДА з 2014 року не виділяє кошти на ліквідацію небезпечних відходів.
При цьому на території Львівської області знаходяться так звані озера кислих гудронів — небезпечні відходи, що утворюються при очищенні нафтопродуктів і мають ІІ клас небезпеки (високо небезпечні, смертельна доза при потраплянні у шлунок 15-150 мг/кг). Обсяг цих кислих гудронів вже досяг 200 тисяч тонн.
Сумська ОДА за три роки скоротила видатки на ліквідацію небезпечних відходів у сім разів.
При цьому після несанкціонованого витоку небезпечних речовин у квітні 2015 року допустима норма їх концентрації залишається перевищеною й донині у місті Шостка та Шосткинському районі Сумщини.