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Правоохоронці на Чернігівщині встановлюють власників відпрацьованих ламп

Правоохоронці на Чернігівщині встановлюють власників відпрацьованих ламп

Київ • УНН

 • 8562 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. На сьогодні головним управлінням Національної поліції в Чернігівській області триває розслідування щодо встановлення власників відпрацьованих ламп, передає УНН з посиланням на прес-службу Чернігівської ОДА.

"За результатами розслідування винних обіцяють притягнути до відповідальності та зобов’язати їх здійснити утилізацію ламп за власний рахунок та відшкодувати заподіяні збитки", - йдеться у повідомленні.

За даними повідомлення, власники відпрацьованих ламп наразі встановлюються.

Як повідомляв УНН, на Чернігівщині через влаштоване звалище відходів державі завдано збитків на понад 77 тис. грн.

Нагадаємо, в Україні накопичено понад 312 млн тонн небезпечних відходів. Разом з тим, за три роки не було виділено жодної копійки з Державного бюджету для вирішення проблем у цій сфері.

Нагадаємо, Львівська ОДА з 2014 року не виділяє кошти на ліквідацію небезпечних відходів.

При цьому на території Львівської області знаходяться так звані озера кислих гудронів — небезпечні відходи, що утворюються при очищенні нафтопродуктів і мають ІІ клас небезпеки (високо небезпечні, смертельна доза при потраплянні у шлунок 15-150 мг/кг). Обсяг цих кислих гудронів вже досяг 200 тисяч тонн.

Сумська ОДА за три роки скоротила видатки на ліквідацію небезпечних відходів у сім разів.

При цьому після несанкціонованого витоку небезпечних речовин у квітні 2015 року допустима норма їх концентрації залишається перевищеною й донині у місті Шостка та Шосткинському районі Сумщини.

 

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