Правоохранители в Черниговской области устанавливают владельцев отработанных ламп

"По результатам расследования виновных обещают привлечь к ответственности и обязать их осуществить утилизацию ламп за свой счет и возместить причиненные убытки", - говорится в сообщении.

По данным сообщения, владельцы отработанных ламп устанавливаются.

Как сообщал УНН, в Черниговской области из-за устроенной свалки отходов государству нанесли ущерб более чем на 77 тыс. грн.

Напомним, в Украине накопили более 312 млн тонн опасных отходов. Вместе с тем, за три года не было выделено ни копейки из Государственного бюджета для решения проблем в этой сфере.

Напомним, Львовская ОГА с 2014 года не выделяет средства на ликвидацию опасных отходов.

При этом на территории Львовской области находятся так называемые озера кислых гудронов - опасные отходы, образующиеся при очистке нефтепродуктов и имеют ІІ класс опасности (высоко опасные, смертельная доза при попадании в желудок 15-150 мг/кг). Объем этих кислых гудронов уже достиг 200 тыс. тонн.

Сумская ОГА за три года сократила расходы на ликвидацию опасных отходов в семь раз.

При этом после несанкционированной утечки опасных веществ в апреле 2015 г. допустимая норма их концентрации остается с превышением и по сей день в городе Шостка и Шосткинском районе Сумской области.