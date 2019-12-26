Правила надання субсидій у цьому сезоні переглядатися не будуть – Гончарук

КИЇВ. 26 грудня. УНН. У цьому сезоні уряд не буде переглядати правила надання субсидій, її отримають всі, кому вона призначена. Про це у ефірі одного з каналів заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.