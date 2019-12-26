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Правила надання субсидій у цьому сезоні переглядатися не будуть – Гончарук

Правила надання субсидій у цьому сезоні переглядатися не будуть – Гончарук

Київ • УНН

 • 11783 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. У цьому сезоні уряд не буде переглядати правила надання субсидій, її отримають всі, кому вона призначена. Про це у ефірі одного з каналів заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.

Відповідаючи на питання, чи будуть змінюватися протягом цього опалювального періоду правила надання субсидій, їх перегляд, Гончарук відповів:

"Тим, кому призначена субсидія, протягом цього сезону її не втратять. У нас є параметри, за якими людина може потрапити, ну тобто, їй може бути призначена чи не призначена субсидія. Звичайно, якщо людина стає такою, що отримує право на оформлення субсидії, вона зможе оформити субсидію, звичайно. Але ті люди, яким призначена субсидія на цей сезон, вони її гарантовано отримають".

За його словами, в державному бюджеті немає проблем з коштами для нарахування субсидій у цьому сезоні.

Нагадаємо, за даними Держстатистики, у листопаді 2019 року середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг зменшився порівняно з відповідним періодом минулого року до 479,7 грн.

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