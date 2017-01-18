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Поїзд насмерть збив студента в навушниках на Кіровоградщині

Поїзд насмерть збив студента в навушниках на Кіровоградщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. На Кіровоградщині у місті Олександрія вантажний поїзд насмерть збив 16-річного студента, який був в навушниках. Про це УНН повідомили у прес-службі Укрзалізниці.

Так, 16 січня о 15:10 шістнадцятирічний підліток, студент Олександрійського професійного ліцею, загинув через падіння з залізничного мосту перегону Користівка — Олександрія в місті Олександрія.

Міст призначений лише для проїзду поїздів, прохід пішоходів по ньому заборонено.

“Охорона, побачивши, що на міст зайшов хлопець, а позаду їде вантажний поїзд, почала подавати звукові сигнали, попереджуючи підлітка про небезпеку. Машиніст поїзда також подавав гучні сигнали. Однак попередити трагедію не вдалося”, — повідомили в прес-службі.

Після прослідування поїзда хлопця без ознак життя знайшов під мостом охоронець. На ньому були навушники, поряд — мобільний телефон.

Окрім того. того ж дня подібний випадок стався біля станції Харків-Пасажирський. Електропоїзд сполученням Харків-Пасажирський — Огульці травмував чоловіка 1984 року народження, який слідував вздовж колії в наушниках та не реагував на гучні сигнали електропоїзда.

Травмованого госпіталізували. Затримка поїзда склала понад годину.

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