Поїзд насмерть збив студента в навушниках на Кіровоградщині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. На Кіровоградщині у місті Олександрія вантажний поїзд насмерть збив 16-річного студента, який був в навушниках. Про це УНН повідомили у прес-службі Укрзалізниці.
Так, 16 січня о 15:10 шістнадцятирічний підліток, студент Олександрійського професійного ліцею, загинув через падіння з залізничного мосту перегону Користівка — Олександрія в місті Олександрія.
Міст призначений лише для проїзду поїздів, прохід пішоходів по ньому заборонено.
“Охорона, побачивши, що на міст зайшов хлопець, а позаду їде вантажний поїзд, почала подавати звукові сигнали, попереджуючи підлітка про небезпеку. Машиніст поїзда також подавав гучні сигнали. Однак попередити трагедію не вдалося”, — повідомили в прес-службі.
Після прослідування поїзда хлопця без ознак життя знайшов під мостом охоронець. На ньому були навушники, поряд — мобільний телефон.
Окрім того. того ж дня подібний випадок стався біля станції Харків-Пасажирський. Електропоїзд сполученням Харків-Пасажирський — Огульці травмував чоловіка 1984 року народження, який слідував вздовж колії в наушниках та не реагував на гучні сигнали електропоїзда.
Травмованого госпіталізували. Затримка поїзда склала понад годину.